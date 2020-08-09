Президент США Дональд Трамп, как утверждает интернет-издание Politico, поссорился со спонсором республиканцев

Глава Белого дома упрекнул мультимиллиардера Шелдона Адельсона в том, что тот недостаточно финансирует компанию Трампа, рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. Это произошло во время обсуждения законопроекта о борьбе с коронавирусом и экономике. Пока что неизвестно, скажется ли этот эпизод на решении мультимиллиардера отказать Трампу в финансовой поддержке, пишет издание. В американской администрации эту ситуацию не комментировали.