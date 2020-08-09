В Белоруссии за последние сутки были задержаны семь человек из штаба оппозиционного кандидата – Светланы Тихановской

В Белоруссии за последние сутки были задержаны семь человек из штаба основного оппозиционного кандидата – Светланы Тихановской. Двум из них назначили от 5 до 15 суток ареста, рассказала интернет-изданию Tut.by пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. Одного отвезли в Следственный комитет. Что происходит с другими, пока неизвестно. Также пока в штабе не знают, где находятся их сотрудники. Накануне вечером в Минске милиция задержала, но почти сразу отпустила еще одного представителя штаба Тихановской, соратницу незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Марию Колесникову. Силовики объяснили это ошибкой. Задержания представителей штабов оппозиционных кандидатов происходили и до этого. Сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. Помимо действующего главы Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, в них участвуют еще три кандидата.
2020-08-09T11:32:35+03:00
2020-08-09T11:32:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689609-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию
М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…