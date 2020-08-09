В Белоруссии за последние сутки были задержаны семь человек из штаба оппозиционного кандидата – Светланы Тихановской

В Белоруссии за последние сутки были задержаны семь человек из штаба основного оппозиционного кандидата – Светланы Тихановской. Двум из них назначили от 5 до 15 суток ареста, рассказала интернет-изданию Tut.by пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. Одного отвезли в Следственный комитет. Что происходит с другими, пока неизвестно. Также пока в штабе не знают, где находятся их сотрудники. Накануне вечером в Минске милиция задержала, но почти сразу отпустила еще одного представителя штаба Тихановской, соратницу незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Марию Колесникову. Силовики объяснили это ошибкой. Задержания представителей штабов оппозиционных кандидатов происходили и до этого. Сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. Помимо действующего главы Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, в них участвуют еще три кандидата.