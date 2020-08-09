Белорусские власти усилили охрану границы с Россией

Об этом сказал сегодня президент республики Александр Лукашенко. Он проголосовал на выборах. По его словам, только сегодня утром в страну из-за границы не впустили 170 человек с фальшивыми документами. Президент заверил, что республика не будет ввергнута в гражданскую войну.