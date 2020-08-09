Премьер Ливана в обращении к протестующим назвал проведение досрочных выборов решением для выхода из кризиса

Премьер Ливана Хасан Диаб в обращении к протестующим в субботу назвал проведение досрочных парламентских выборов решением для выхода из кризиса.

При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.

Более 700 человек пострадали в результате антиправительственных акций протеста в Бейруте. Два десятка участников беспорядков задержаны, передает катарский телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадали порядка 70 сотрудников сил безопасности, еще один погиб.