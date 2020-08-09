Силовики этой ночью пришли с обысками к участникам «бессрочного протеста»

Задержание активистов может быть связано с их акцией в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Полиция нагрянула сразу по двум адресам: в Москве сотрудники отдела дознания пришли к Ивану Воробьевскому, в Подмосковье – к Ольге Мисик, где также находился другой активист Игорь Башимов. Всех троих увезли в ОВД по Тверскому району Москвы – пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова. Как уточняет телеграм-канал Avtozak LIVE, в их отношении заведены дела о вандализме. Защитник сообщил, что причиной стала акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Мисик ранее говорила, что силовики угрожали ей именно этой статьей. На нее якобы была составлена ориентировка. В начале этого года у активистки изымали стикеры, листовки, баллончики с краской и трафареты. Часть вещей так и не вернули – оставили в качестве доказательств.

Мисик и Воробьевского неоднократно задерживали на различных протестных акциях в Москве. Активистка стала известна после того, как вслух читала полицейским, участвовавшим в разгоне митингующих, Конституцию.