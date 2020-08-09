Почти 5200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки

Общее число заболевших с начала пандемии составило более 887 тысяч. Скончались 77 пациентов против 129 накануне. Всего в России умерли почти 15 тысяч человек, у которых был подтвержден диагноз. В Москве за сутки было зафиксировано 689 новых случаев заболевания.