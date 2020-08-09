Почти 5200 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки

Общее число заболевших с начала пандемии составило более 887 тысяч. Скончались 77 пациентов против 129 накануне. Всего в России умерли почти 15 тысяч человек, у которых был подтвержден диагноз. В Москве за сутки было зафиксировано 689 новых случаев заболевания.
2020-08-09T11:02:34+03:00
2020-08-09T11:02:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 09 августа 2020
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