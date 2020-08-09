Проблемы с доступом в интернет возникли в Белоруссии в день президентских выборов

Ранее местная пресса писала о том, что власти планируют ограничить доступ или заблокировать сеть в день голосования. По сведениям местного интернет-издания Onliner, трудности возникают при попытках зайти на видеосервис YouTube, в мессенджер Telegram, а также на популярные новостные порталы. В компании «Белтелеком» сказали изданию, что причиной этого стал наплыв посетителей из-за рубежа. В самом Минске на улицах накануне появилась военная техника. Соответствующее видео выложило издание Tut.by.

Нынешние выборы дают шанс сменить власть в республике, сказала телеканалу Евроньюс жительница Минска.

Впрочем, среди столичных горожан есть и те, кто сказал в интервью Евроньюс, что поддерживают действуюещго голаву государства.

По данным белорусского ЦИК, явка на досрочных выборах составила рекордные почти 42%, оппозиция опасается в этой связи фальсификаций результатов голосования.