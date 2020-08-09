Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ выразил надежду на сокращение ядерного оружия России и США

В годовщину 75-летия атомной бомбардировки он призвал разрушить растущую атмосферу недоверия. В последние годы от стран, у которых есть ядерный арсенал, все чаще звучат призывы отказаться от обещаний по ядерному разоружению, отметил мэр на траурной церемонии. Нагасаки был вторым после Хиросимы японским городом, на который ВВС США сбросили атомную бомбу в августе 1945 года. Сразу после взрыва и в первые полгода после него погибли 74 тыс. человек.