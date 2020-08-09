Всеафганский совет старейшин постановил освободить всех заключенных талибов

Они полагают, что это устранит препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров. Совет призвал к незамедлительному началу диалога, передает местный телеканал Tolo News. Сейчас в афганских тюрьмах остаются примерно 400 арестованных членов террористической группировки, которая запрещена в России.
2020-08-09T10:33:53+03:00
2020-08-09T10:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 09 августа 2020
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