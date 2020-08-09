В Москве за стрельбу из травматического пистолета задержали участника свадебного кортежа, передает телеканал РЕН-ТВ

Инцидент произошел накануне днем на западе столицы, в районе Староволынской улицы. По словам представителей столичного управления МВД, задержанным оказался безработный 24-летний мужчина. У него нашли оружие и семь гильз. Сейчас проводится проверка.
2020-08-09T10:33:40+03:00
2020-08-09T10:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 09 августа 2020
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