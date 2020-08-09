Евросоюз начал инвентаризацию своих отношений с Россией

Брюссель призвал Москву присоединиться к этому процессу, сказал агентству «Интерфакс» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он считает, что такой шаг позволит обсудить дальнейшее направление взаимоотношений, а не просто призывать к возвращению к «старой нормальности». Между Москвой и Брюсселем, добавил дипломат, появляются новые сферы сотрудничества. Это борьба с изменениями климата и здравоохранение.