Евросоюз начал инвентаризацию своих отношений с Россией

Брюссель призвал Москву присоединиться к этому процессу, сказал агентству «Интерфакс» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он считает, что такой шаг позволит обсудить дальнейшее направление взаимоотношений, а не просто призывать к возвращению к «старой нормальности». Между Москвой и Брюсселем, добавил дипломат, появляются новые сферы сотрудничества. Это борьба с изменениями климата и здравоохранение.
2020-08-09T10:33:24+03:00
2020-08-09T10:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 09 августа 2020
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