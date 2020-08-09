Очереди из желающих проголосовать граждан Белоруссии образовались утром возле посольств республики в разных странах

Очереди из желающих проголосовать граждан Белоруссии образовались этим утром возле посольств республики в разных странах. В том числе и у дипмиссии в Москве, сообщает корреспондент «Эха». Там же усилены меры безопасности, дежурит полиция. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ожидает, что сегодня придут порядка 2-2,5 тыс. избирателей.
2020-08-09T10:32:44+03:00
2020-08-09T10:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 09 августа 2020
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