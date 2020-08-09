Пропускной режим могут ввести сегодня на избирательных участках в Белоруссии

Такое решение могут принимать комиссии, если будет отмечаться большое скопление людей, сказала глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина. Она добавила, что в вечернее время оппозиция обещает большое скопление людей. В таком случае, добавила Ермошина, пропускать будут столько избирателей, сколько членов комиссий там выдают избирательные бюллетени. В республике сегодня выбирают президента. По данным ЦИК, досрочно проголосовали почти 42% избирателей.