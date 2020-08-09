В Бейруте более семисот человек пострадали во время антиправительственных выступлений

К ним привёл мощный взрыв в порту ливанской столицы, в результате которого многие люди погибли или были ранены, а половина зданий разрушена.

На улицы Бейрута накануне вышли тысячи людей. Они потребовали наказать высокопоставленных чиновников, которых демонстранты считают виновными во взрыве нескольких тысяч тонн аммиачной селитры в городском порту во вторник. Демонстранты установили в центре столицы Ливана импровизированные виселицы и подвесили на них кукол с изображением президента страны Мишеля Ауна и других политиков, сообщает телеканал CNN. Звучали призывы к свержению власти и лозунги «Революция». Некоторые протестующие бросали камни в полицейских и военных, другие пытались прорваться через заграждение к парламенту Ливана. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. Протестующие взяли штурмом несколько министерств, в том числе иностранных дел и экономики, силовики ведомства позже освободили, применив спецсредства. Беспорядки в Бейруте не стихают уже 3 дня — первая акция прошла в четверг. За это время по данным кАтарского телеканала Аль-Джазира пострадали почти 730 человек, погиб один офицер полиции.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб на фоне антиправительственных выступлений в Бейруте предложил провести в стране досрочные выборы в парламент.