Военная техника была замечена на улицах белорусской столицы накануне дня президентских выборов

Тем временем этим утром стали поступать сообщения о трудностях с доступом к интернету в республике.

На кадрах, которые публикует сайт Tut.by, видна колонна бронеавтомобилей – судя по подписи, этой ночью они были замечены в центре белорусской столицы. Возле Дворца Республики и Дворца Профсоюзов установлены ограждения. Как передает «Радио Свобода», парковка и стоянка в центре Минска запрещены, часть улиц перекрыли. На въезде в город замечены люди в бронежилетах, балаклавах и касках. Милиция взяла все помещения под круглосуточную охрану. Корреспонденты сайта «Медиазона» сообщают о перебоях в работе мобильного и проводного интернета сразу у нескольких операторов связи. Накануне газета «Московский комсомолец» писала, что провайдеры получили указание отключить связь по всему городу.

Главным соперником действующего президента называют Светлану Тихановскую. За несколько дней до выборов была задержана глава ее штаба, а накануне – еще одна соратница, которую, впрочем, вскоре отпустили. Всего вчера в отделения попали более 30 независимых наблюдателей.

ЦИК Белоруссии утверждает, что досрочно проголосовали почти 42% избирателей. Независимые наблюдатели жаловались на многочисленные нарушения. Участки для голосования открылись также и в белорусских посольствах. У посольства в Москве с самого утра очень много народу. Стоят полицейские машины. Силовики внимательно следят за людьми с символикой и надписями на одежде и плакатах.

Кстати, в этом году за выборами в Белоруссии не наблюдают ОБСЕ и ПАСЕ. Они не стали посылать своих представителей, сославшись на отсутствие своевременного приглашения от белорусских властей и пандемию коронавируса. Также сообщалось, что Минск не выдал своевременно аккредитацию многим иностранным журналистам.