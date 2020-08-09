Все участники четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов определились накануне

В заключительных ответных матчах 1⁄8 финала немецкая «Бавария» дома обыграла английский «Челси» со счетом 4:1. Первый матч также завершился победой мюнхенцев 3:0. В четвертьфинале «Бавария» встретится с «Барселоной». Каталонский клуб накануне на своем поле одержал верх над итальянским «Наполи» — 3:1, Первый матч завершился ничьей 1:1. Также в четвертьфинал прошли «Манчестер Сити», французский «Лион». «Лейпциг» сыграет с испанским «Атлетико», а итальянская «Аталанта» — с французским ПСЖ.
2020-08-09T09:33:35+03:00
2020-08-09T09:33:35+03:00
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09:33, 09 августа 2020
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