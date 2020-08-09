Более 700 человек пострадали в результате антиправительственных акций протеста в Бейруте

Два десятка участников беспорядков задержаны, передает катарский телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадали порядка 70 сотрудников сил безопасности, еще один погиб. Протестующие требовали наказать чиновников, которые виновны в недавних взрывах в порту Бейрута. Участники антиправительственной демонстрации штурмовали здания нескольких министерств. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.