Более 700 человек пострадали в результате антиправительственных акций протеста в Бейруте

Два десятка участников беспорядков задержаны, передает катарский телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось, что в ходе столкновений пострадали порядка 70 сотрудников сил безопасности, еще один погиб. Протестующие требовали наказать чиновников, которые виновны в недавних взрывах в порту Бейрута. Участники антиправительственной демонстрации штурмовали здания нескольких министерств. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.
2020-08-09T09:33:08+03:00
2020-08-09T09:33:08+03:00
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09:33, 09 августа 2020
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