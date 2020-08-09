Полиция пришла минувшей ночью с обысками к трем участникам акций «бессрочный протест»

По данным сайта «ОВД-Инфо», это может быть связано с уголовным делом о вандализме, совершенном группой лиц. Следственные действия проходили в Москве и Московской области у Ивана Воробьевского, Ольги Мисик и Игоря Башаримова. По сведениям адвоката Дмитрия Захватова, расследование может быть связано с акцией в поддержку фигурантов дела «Нового величия», приговор которым был вынесен на этой неделе. Сообщается, что Ольгу Мисик доставили в Тверской ОВД.