Белорусский Центризбирком объявил, что на выборах президента республики досрочно проголосовали почти 42% избирателей

Явка побила рекорд предыдущих выборов 2015 года, тогда досрочно проголосовали чуть более 36% избирателей. Между тем ранее независимые наблюдатели жаловались на многочисленные нарушения. Чаще всего, по их словам, это заключалось в том, что комиссии отказывались показывать протоколы, или же число пришедших, по подсчетам наблюдателей, не совпадало с числом проголосовавших, указанным в документах.