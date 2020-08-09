Белорусский Центризбирком объявил, что на выборах президента республики досрочно проголосовали почти 42% избирателей

Явка побила рекорд предыдущих выборов 2015 года, тогда досрочно проголосовали чуть более 36% избирателей. Между тем ранее независимые наблюдатели жаловались на многочисленные нарушения. Чаще всего, по их словам, это заключалось в том, что комиссии отказывались показывать протоколы, или же число пришедших, по подсчетам наблюдателей, не совпадало с числом проголосовавших, указанным в документах.
2020-08-09T09:32:11+03:00
2020-08-09T09:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689565-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…