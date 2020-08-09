Военная техника появилась на улицах Минска накануне дня голосования

Видеозапись опубликовало белорусское интернет-издание Tut.by. По его сведениям, у Дворца Республики и Дворца профсоюзов в белорусской столице выставили ограждения. Тем временем генеральный прокурор республики Александр Конюк предупредил, что участие в несанкционированных акциях протеста незаконно. Оппозиция ранее объявляла о планах провести вечером, после закрытия избирательных участков, мирные акции, чтобы не допустить фальсификации результатов.