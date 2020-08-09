В Бразилии объявлен трехдневный траур по 100 тысячам умерших от коронавируса

Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Отмечается, что подобной трагедии в истории страны еще не было.

Ранее Минздрав Бразилии объявил, что за последние сутки число жертв COVID-19 в стране увеличилось на 905 — почти до 100, 5 тысяч. Общее число случаев инфицирования превысило 3 миллиона, причем за сутки было выявлено 50 тысяч новых заболевших.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место после США по числу заразившихся и умерших от коронавируса.