В немецком Дортмунде пройдет демонстрация противников ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусом

Сегодня в немецком городе Дортмунде пройдет очередная небольшая демонстрация противников ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Мероприятие под названием «Фестиваль за мир и свободу – защита наших конституционных прав» устраивает организация «Думать иначе 231». Она призывает к «свободным ощущениям без масок». На демонстрации в центре города ожидается около полутора тысяч человек. О своем участии заявили известные городские экстремисты. Органы правопорядка собираются решительно противостоять нарушениям гигиенических мер, в том числе обязанности соблюдать дистанцию и носить маску. Глава полиции Дортмунда подчеркнул, что свобода собраний – основное право граждан, но ее ограничивают общие законы, к которым относится и закон о защите от инфекций.

В Германии не впервые раз проходят подобные демонстрации. В основном они собирают сторонников теории заговора, эзотерических течений, правых и левых экстремистов, а также неонацистов и противников прививок. Основные лозунги участников: Билл Гейтс сконструировал коронавирус, пандемия инициирована инопланетянами, опасности заражения не существует, правительство неправомерно ограничивает свободы граждан.

По последним опросам, более 90 процентов жителей ФРГ поддерживают ограничительные меры. Более половины граждан призывают к их ужесточению на фоне нового подъема числа заражений.