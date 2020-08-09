Лидеры ряда государств сегодня проведут конференцию по мерам поддержки Ливана

Лидеры ряда государств, среди которых США и Франция, сегодня проведут конференцию по мерам поддержки Ливана, где ранее произошел мощный взрыв. Многие страны уже направили в Бейрут помощь.

О готовности выделить средства Ливану для восстановления города после взрыва заявили руководства международных объединений, организаций, а также власти многих стран, начиная от государств-членов Евросоюза, заканчивая Азербайджаном. Даже Папа Римский пожертвовал 250 тысяч евро на поддержку пострадавших. Деньги будут собирать и дальше, поскольку власти Ливана сразу заявили, что материальный ущерб оцениваается в миллиарды долларов, а у них нет финансовых возможностей, чтобы справиться с последствиями катастрофы, взрыв только усугубил экономический кризис в стране. Но поддержка стране нужна не только финансовая. Десятки стран, в том числе Россия, Казахстан, Румыния, Пакистан, Армения, Бангладеш, а также Израиль, направили в Ливан гуманитарную помощь. Это медоборудование, лекарства, горючее, продовольствие, предметы первой необходимости и так далее. Кроме того в Бейрут вылетели врачи, спасатели, эпидемиологи, ученые и даже

специалисты Интерпола , которые помогут идентифицировать останки жертв.

Взрыв, повредивший половину зданий в Бейруте, произошел в порту 4 августа. 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.