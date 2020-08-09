Центризбирком Белоруссии сообщил о рекордной явке на досрочном голосовании по выборам президента

С 4 по 8 августа в нем приняли участие около 42% избирателей. Об этом объявила в эфире телеканала «Беларусь-1» председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Она объяснила такой высокий процент проголосовавших досрочно тем, что нынешние выборы проходят летом и многие люди уезжают в выходные дни на дачи. Она также предупредила, что сегодня вечером в основной день голосования на участках будет установлен пропускной режим, бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления людей.

Всего в бюллетенях пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Нынешняя избирательная компания сопровождалась многочисленными акциями протеста, задержаниями и арестами, в том числе оппозиционных кандидатов. Главных соперников Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на выборы не допустили. Первый сейчас в СИЗО, второму пришлось уехать из страны. В итоге их штабы объединились вокруг Светланы Тихановской, которая пошла на выборы вместо своего арестованного мужа Сергея Тихановского.

Тихановская накануне призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране «не нужна кровь на улицах городов».

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов». жизнь каждого белоруса — самое ценное, что есть у страны. «Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие».

Тихановская считает, что отстаивать право выбора нужно «мирно, с достоинством, и по закону».