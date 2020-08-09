Несколько десятков ультраправых активистов проводят акцию у посольства РФ в Токио

Несколько десятков ультраправых активистов проводят акцию у посольства России в Токио в день 75-й годовщины вступления СССР в войну против Японии. Как передает ТАСС, участники ездят на автобусах с имперскими флагами и через громкоговорители транслируют призывы вернуть «северные территории», так в Японии называют южные Курильские острова. Небольшие группы протестующих по 5-7 человек периодически подходят к входу в посольство с флагами и выкрикивают протесты. Радикалы ведут себя достаточно агрессивно и иногда вступают в грубые словесные перепалки с полицейскими. Все подъезды к диппредставительству охраняют усиленные наряды силовиков, которые стараются предотвратить провокации и обеспечивают беспрепятственный проезд дипломатического транспорта.

