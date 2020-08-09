В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

В списках избирателей около 7 миллионов граждан. Между тем, как сообщает Центризбирком страны, почти 42% из них уже высказали свою волю в ходе досрочного голосования, которое продлилось четыре дня. Эксперты ранее говорили, что высокая явка на досрочном голосовании может свидетельствовать о фальсификации результатов. Всего в бюллетенях пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Нынешняя избирательная компания сопровождалась многочисленными акциями протеста, задержаниями и арестами, в том числе оппозиционных кандидатов. Главных соперников Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на выборы не допустили. Первый сейчас в СИЗО, второму пришлось уехать из страны. В итоге их штабы объединились вокруг Светланы Тихановской, которая пошла на выборы вместо своего арестованного мужа Сергея Тихановского.