В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

В списках избирателей около 7 миллионов граждан. Между тем, как сообщает Центризбирком страны, почти 42% из них уже высказали свою волю в ходе досрочного голосования, которое продлилось четыре дня. Эксперты ранее говорили, что высокая явка на досрочном голосовании может свидетельствовать о фальсификации результатов. Всего в бюллетенях пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Нынешняя избирательная компания сопровождалась многочисленными акциями протеста, задержаниями и арестами, в том числе оппозиционных кандидатов. Главных соперников Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на выборы не допустили. Первый сейчас в СИЗО, второму пришлось уехать из страны. В итоге их штабы объединились вокруг Светланы Тихановской, которая пошла на выборы вместо своего арестованного мужа Сергея Тихановского.
2020-08-09T08:31:21+03:00
2020-08-09T08:31:21+03:00
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08:31, 09 августа 2020
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