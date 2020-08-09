Страны-доноры по инициативе Франции проведут международную конференцию по оказанию поддержки Бейруту

Страны-доноры по инициативе Франции проведут сегодня международную конференцию по оказанию поддержки Бейруту, пострадавшему от мощного взрыва. В форуме, который пройдет в формате видеоконференции, примут участие представители ООН, мировых и европейских экономических структур, правительств ряда стран, в том числе США. Согласно последним данным, взрыв в ливанской столице 4 августа унес жизни по меньшей мере 158 человек, ранены более 6 тысяч, еще два десятка числится

пропавшим без вести. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тысяч жителей остались без крова. Накануне в Бейруте прошла массовая акция протеста с требованием отставки правительства и проведения международного расследования случившегося. В ходе беспорядков пострадали свыше 700 человек, погиб полицейский.

Как рассказала «Эху Москвы» арабист, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, взрыв в порту стал спусковым крючком для беспорядков из-за огромного количества проблем, которые накапливались несколько лет.

Супонина добавила, что немного улучшить ситуацию в стране может гуманитарная помощь, которая сейчас поступает в Ливан из других стран, но полностью эту проблему в ближайшее время решить не получится, поэтому, скорее всего, недовольство граждан будет только расти.