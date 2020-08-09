В Белоруссии проходит последний день выборов президента

Впервые за долгое время они сопровождаются массовыми протестами.

Белорусская оппозиция убеждена, что на этот раз у нее есть все основания составить серьезную конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко. Он находится у власти уже 26 лет, с 1994 года, и баллотируется на 6-й срок. Считавшиеся его основными оппонентами Виктор Бабарико и Валерий Цепкало допущены не были, в результате чего их штабы объединились вокруг Светланы Тихановской. Она не должна была участвовать в выборах – вместо нее избираться хотел популярный в Белоруссии блогер Сергей Тихановский, но его сначала не допустили, а затем арестовали по обвинению в подготовке беспорядков.

В поддержку Тихановской проходили массовые митинги во многих городах Белоруссии, в Минске на одну из акций пришли несколько десятков тысяч человек. Правда, на этой неделе финальный митинг в столице ей провести не дали – объяснили празднованием Дня железнодорожных войск. Сама Тихановская уверяет, что не стремится к власти и в случае победы намерена отпустить всех политзаключенных и провести новые, честные, по ее словам, выборы.

Всего в выборах президента Белоруссии участвуют пять кандидатов: это также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. С начала недели в стране идет досрочное голосование, по данным Центризбиркома, в нем приняли участие около трети избирателей. Независимые наблюдатели считают эти цифры завышенными.