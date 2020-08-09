The Wall Street Journal узнала о заинтересованности Twitter в объединении с американским сегментом TikTok

По данным источников издания, американская компания провела предварительные переговоры с владельцем видеосервиса, китайской ByteDance. При этом отмечается, что Twitter будет сложно профинансировать сделку, сумма которой может доходить до 30 миллиардов, т.е. как рыночная капитализация самой соцсети. Ранее сообщалось, что одним из основных претендентов на покупку TikTok является американская корпорация Microsoft, которая оценивается в 1,6 триллиона долларов.