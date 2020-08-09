Полумарафон перекроет сегодня центр Петербурга

Организатор мероприятия — команда «Московского марафона».

Из-за полумарафона под названием «Северная столица» движение в центре города начнут перекрывать уже с 8 утра. Закончится мероприятие и все перекрытия примерно к двум часам дня. Маршрут полумарафона проходит в один круг по историческому центру Петербурга. Участники пробегут мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. Из соображений безопасности детский полумарафон в этом году отменили. Также участникам станут мерять температуру. Персонал будет в масках и перчатках. Участие в полумарафоне платное.

Полумарафон «Северная столица» проводят в Петербурге уже третий год.