Пентагон проводит перегруппировку войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом заявил в эфире телеканала «Фокс ньюс» министр обороны США Марк Эспер. По его словам, в общей сложности США выведут из Германии 12 тысяч военных, значительная часть вернется на родину, часть отправится в Италию и

Бельгию. Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали решение, ранее принятое президентом Дональдом Трампом.