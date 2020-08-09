В Российской футбольной Премьер Лиге стартовал новый сезон

Сегодня программу первого тура продолжат три матча.

Короткий период межсезонья, случившийся из-за пандемии, вынудил команды скорректировать методику подготовки к новому Чемпионату. Впрочем, тут все находятся в равном положении, за исключением разве что дебютантов турнира — Химок и Ротора. Химчане на старте не убедили, вчистую проиграв накануне ЦСКА. Впрочем, на игру подмосковной команды не могла не повлиять и перемена на тренерском мостике.

Сегодня Спартака будет принимать Сочи. Любопытно, выйдет ли в составе красно-белых против своей бывшей команды форвард Александр Кокорин.

Уфа сыграет дома против Краснодара. В Туле Арсенал встретится с грозненским Ахматом.

Еще в одном матче, сыгранном накануне, Ростов в гостях был сильнее Тамбова 1-0.