В Париже сегодня пройдет международная конференция помощи Ливану

Страны попробуют сформировать план по борьбе с последствиями взрыва в Бейруте, который унёс жизни 154 человек.

Представители многих стран и международных организаций сегодня поучаствуют в видеоконференции, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Своё участие в ней уже подтвердили глава Европейского совета Шарль Мишель и президент США Дональд Трамп.

Какой объём помощи может понадобиться Ливану неизвестно. Ранее на этой неделе во Всемирном банке обещали выделить стране около сорока миллионов долларов. Между тем, по оценке властей республики, ущерб только самого взрыва в Бейруте превышает три миллиарда.

Тем временем руководство ООН предупреждает, что в Ливане может начаться серьёзный гуманитарный кризис и нехватка продовольствия. Дело в том, что в стране и до взрыва сложилась тяжелая экономическая ситуация. Минувшей весной там объявили дефолт, а инфляция с начала года превысила 50 процентов.

В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли как минимум 154 человека. Пострадали при этом не менее четырёх тысяч.