Украина временно закрывает пропускные пункты на границе с Крымом из-за эпидемии коронавируса

Свои действия Киев связывает с ростом числа заболевших COVID-19. Министр правительства Олег Немчинов, в частности, пишет, что Украина намерена не допустить еще большего распространения инфекции. Украинские власти, в частности, фиксируют в стране максимальный суточный прирост с начала эпидемии – почти 1,5 тысячи заразившихся в день. КПП на границе с Крымом пока будут закрыты до 30 августа – при этом ограничения не распространятся на украинских граждан и членов их семей.

В самом Крыму, к слову, на днях тоже фиксировали максимальный прирост заболеваемости коронавирусом. По данным властей, он достигал почти 40 человек в сутки. Правда, накануне рост немного замедлился. Всего на полуострове, по официальным данным, с начала эпидемии заболели почти 1,5 тысячи человек.

С 1 августа на Украине ввели новые условия ограничительных мер, согласно которым страна условно поделена на 4 зоны с разными условиями карантина.