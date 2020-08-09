В Белоруссии сегодня пройдет основной день выборов президента страны

Досрочное голосование началось во вторник, и, если верить данным ЦИКа, значительная часть избирателей уже проголосовала.

На выборах президента Белоруссии пять кандидатов, среди них действующий президент Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и выдвигается на 6-ой срок. Единственным оппозиционным кандидатом, зарегистрированным на выборах, стала Светлана Тихановская – супруга известного в стране блогера Сергея Тихановского, арестованного после объявления о желании баллотироваться. Других реальных соперников Лукашенко до выборов также не допустили. В регистрации отказали Валерию Цепкало и Виктору Бабарико, его считали основным оппонентом действующего президента. Штабы обоих политиков поддержали Тихановскую, в поддержку которой в стране продолжаются масштабные акции. Предвыборная гонка сопровождаются арестами политиков, задержаниями активистов, разгоном митингов и выдворением журналистов. С первого дня досрочного голосования правозащитники жаловались на недопуск независимых наблюдателей – под предлогом эпидемии власти установили ограничение по количеству наблюдателей на участке.

Правозащитники зафиксировали уже тысячи нарушений. Эксперты также отмечают, что высокая явка на досрочном голосовании может свидетельствовать о фальсификации результатов.