Он выразил надежду, что запланированная на следующий год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия принесет конкретные результаты. Об этом он заявил, выступая
на траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в своем письменном обращении, что мир должен вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть.
Мэр японского горда Нагасаки Томихиса Тауэ высказался за сокращение ядерных вооружений Россией и США
Он выразил надежду, что запланированная на следующий год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия принесет конкретные результаты. Об этом он заявил, выступая