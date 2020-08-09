Мэр японского горда Нагасаки Томихиса Тауэ высказался за сокращение ядерных вооружений Россией и США

Он выразил надежду, что запланированная на следующий год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия принесет конкретные результаты. Об этом он заявил, выступая

на траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в своем письменном обращении, что мир должен вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть.