Свыше 700 человек пострадали во время антиправительственных выступлений в Бейруте

Погиб офицер полиции. Около двух десятков протестующих были задержаны. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Массовая демонстрация, переросшая в беспорядки, состоялась накануне в центре ливанской столицы. Протестующие обвиняли

правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть города.

Премьер Ливана Хасан Диаб предложил в качестве решения для выхода из кризиса — провести досрочные парламентские выборы.

При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.