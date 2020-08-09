Свыше 700 человек пострадали во время антиправительственных выступлений в Бейруте

Погиб офицер полиции. Около двух десятков протестующих были задержаны. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Массовая демонстрация, переросшая в беспорядки, состоялась накануне в центре ливанской столицы. Протестующие обвиняли
правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть города.
Премьер Ливана Хасан Диаб предложил в качестве решения для выхода из кризиса — провести досрочные парламентские выборы.
При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.