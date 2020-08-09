Пентагон: США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России

США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в эфире телеканала «Фокс ньюс». По его словам, решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Он сказал, что представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение «хорошим шагом». Шеф Пентагона отметил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Ранее в Кремле напомнили, что Москва всегда заявляла о нежелательности и опасности «последовательного дрейфа» военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это вынуждает Москву «принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности» России.