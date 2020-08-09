В Японии проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки Нагасаки

В Японии проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки. Главная церемония состоялась в Парке мира. Она началась с символического подношения венков и кадок с водой к памятнику жертвам трагедии. Затем в 05:02 мск — в момент, когда 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы «Толстяк», сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США, — наступила минута молчания. В этом году из-за пандемии программу мероприятий, а также число приглашенных гостей пришлось сократить. По данным администрации города, на ней присутствуют представители около 70 иностранных государств, в том числе российские дипломаты.

Несколько дней назад погибших от первого ядерного удара вспоминали в Хиросиме. Как рассказала в интервью НТВ одна из переживших ядерную бомбардировку Митико Кодама, воспоминания до сих пор не стерлись.

Этим летом президент Владимир Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия. Предполагается, что его будут использовать или в ответ, или в ситуации, когда «под угрозу поставлено само существование государства».