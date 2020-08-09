Свыше 700 человек пострадали в ходе антиправительственных выступлений в Бейруте

Погиб офицер полиции. Около двух десятков человек задержаны, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Протестующие забрасывали полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.

В арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения превратился практически весь центр города. На площадке возле мечети Мухаммеда аль-Амина активисты установили эшафот и совершили символическую казнь лидеров правящей парламентской коалиции, которых они обвиняют в коррупции.

Вечером в субботу демонстранты прорвались в здание МИД в Бейруте. Однако силовикам удалось вытеснить оттуда протестующих.

К массовым антиправительственным акциям призвал в субботу лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Он обвинил правящий режим в коррупции и преступной халатности. И возложил на него ответственность за взрыв в порту Бейрута.