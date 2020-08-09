В Минске задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской

В Минске менее чем за сутки до начала голосования на президентских выборах задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Марию Мороз оставили в милицейском участке до суда, который назначен на понедельник. Минувшим вечером также была задержана Мария Колесникова, глава избирательного штаба арестованного Виктора Бабарико, которого ЦИК не зарегистрировал. Правда, вскоре ее отпустили, рассказала сама Колесникова.

Кроме того, на границе с Белоруссией российские пограничники задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, а также активистов общественной организации Даниила Потапова и Александра Федосеева. Об этом «Эху» рассказала председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

К задержанным направлены адвокаты, сообщила Буракова.

Сегодня в Белоруссии основной день голосования на президентских выборах. На главный пост в стране претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок.