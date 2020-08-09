В Японии пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки Нагасаки

В Японии пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки. Главная церемония в Парке мира началась только что (05:02 мск) с минуты молчания — именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы «Толстяк», сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США. Свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В этом году из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе была отменена. Тем не менее на церемонию в Нагасаки приглашены ряд иностранных дипломатов, в том числе из России.
2020-08-09T05:09:35+03:00
2020-08-09T05:09:35+03:00
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05:09, 09 августа 2020
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