Мишель Обама, Берни Сандерс и Джон Кейсик призовут к единству демократов перед выборами президента США

Супруга бывшего президента США Мишель Обама, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-губернатор штата Огайо Джон Кейсик призовут к единству демократов перед выборами президента, которые пройдут в ноябре. Как ожидается, они выступят в первый день Национального съезда партии в Милуоки. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в Демократической партии США. В каком формате пройдут выступления, не уточняется. Программа съезда также включает выступления экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост главы государства четыре года назад, и сенатора Элизабет Уоррен. Последняя входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты в этом году. Съезд в Милуоки пройдет 17-20 августа. Из-за пандемии коронавируса бывший вице-президент Джозеф Байден примет в нем участие и объявит о согласии стать кандидатом в президенты дистанционно.
2020-08-09T05:07:50+03:00
2020-08-09T05:07:50+03:00
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05:07, 09 августа 2020
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