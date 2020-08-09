Белорусский портал TUT.BY опубликовал видео с военной техникой в Минске накануне президентских выборов. На кадрах видно стоящие на дороге в городе военные машины.

Ранее стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в Минске в окружении членов своего штаба и журналистов. Выборы президента Белоруссии состоятся сегодня. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.