Свыше 700 человек пострадали в ходе антиправительственных выступлений в Бейруте. Погиб один офицер полиции, сообщают арабские СМИ с места событий. Тысячи горожан вышли накануне на улицы ливанской столицы. Они потребовали отставки правительства, которое не приняло мер по предотвращению взрыва в порту, унесшего жизни почти 160 человек. Ранения получили 6 тысяч, более 300 тысяч лишились крова над головой. Также люди потребовали международного расследования случившегося. Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также банковской ассоциации. Армия вытеснила их оттуда. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб предложил организовать в стране досрочные парламентские выборы. Ряд депутатов уже объявили об уходе со своих постов.