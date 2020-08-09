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04:09, 09 августа 2020

Twitter провела предварительные переговоры с представителями TikTok о возможном объединении

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с представителями китайского приложения TikTok о возможном объединении. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным ее источников, Twitter заинтересована только в американском сегменте соцсети. Тем не менее компания считается маловероятным покупателем, так как китайский сервис оценивается в десятки миллиардов долларов, а стоимость самого Twitter — примерно 29 миллиардов. Эксперты также полагают, что в случае объединения Twitter столкнется с целым рядом трудностей, так как форматы публикаций в двух социальных сетях кардинально отличаются. Ранее сообщалось, что одним из основных претендентов на покупку TikTok является американская корпорация Microsoft, которая оценивается в 1,6 триллиона долларов. Предполагаемая сумма сделки может составить до 30 миллиардов.



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