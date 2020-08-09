Президент США Дональд Трамп принял ряд мер в обход конгресса для поддержки экономики. Он распорядился предоставить безработным «дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат». При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты. Трамп также объявил налоговые каникулы до конца года для зарплат менее 100 тысяч долларов в год. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы. Трамп пообещал сделать эти каникулы постоянными, в случае переизбрания в ноябре.

Он также сообщил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.