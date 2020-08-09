Президент США Дональд Трамп принял ряд мер в обход конгресса для поддержки экономики. Он распорядился предоставить безработным «дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат». При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты. Трамп также объявил налоговые каникулы до конца года для зарплат менее 100 тысяч долларов в год. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы. Трамп пообещал сделать эти каникулы постоянными, в случае переизбрания в ноябре.
Он также сообщил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.
Президент США Дональд Трамп принял ряд мер в обход конгресса для поддержки экономики
Президент США Дональд Трамп принял ряд мер в обход конгресса для поддержки экономики. Он распорядился предоставить безработным «дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат». При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты. Трамп также объявил налоговые каникулы до конца года для зарплат менее 100 тысяч долларов в год. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы. Трамп пообещал сделать эти каникулы постоянными, в случае переизбрания в ноябре.