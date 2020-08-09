Протестующие в Бейруте потребовали международного расследования взрыва в порту. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». На кадрах, демонстрируемых каналом в прямом эфире, видно, что сотни людей все еще остаются на улицах ливанской столицы. Среди демонстрантов много молодежи, женщин и даже детей. Беспорядков и столкновений не наблюдается, однако видно, что люди возмущены. Накануне в центре Бейрута прошли массовые антиправительственные выступления, которые переросли в стычки с полицией. По последним данным, пострадали 490 человек, погиб один жандарм.

Мощный взрыв порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.