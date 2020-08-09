В Белоруссии на фоне акций протестов и арестов оппозиционеров пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Он руководит страной с 1994 года и выдвигается уже в шестой раз. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская — жена Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться в президенты, но его арестовали. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. Явка за четыре дня составила более 32%.