В Белоруссии на фоне акций протестов и арестов оппозиционеров пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Он руководит страной с 1994 года и выдвигается уже в шестой раз. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская — жена Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться в президенты, но его арестовали. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. Явка за четыре дня составила более 32%.
2020-08-09T04:04:44+03:00
2020-08-09T04:04:44+03:00
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04:04, 09 августа 2020
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