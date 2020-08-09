Стали известны последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. «Барселона» на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 3:1 в ответном матче 1⁄ 8 финала. По сумме двух встреч каталонский клуб выиграл со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд плей-офф. В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Баварией», которая в параллельной игре победила «Челси» 4:1. Двухматчевое противостояние клубов завершилось со счетом 7:1 в пользу немецкого клуба. В других четвертьфиналах «Манчестер Сити» встретится с «Лионом», «Аталанта» сыграет против ПСЖ, а «Лейпциг» проведет встречу с мадридским «Атлетико». Оставшиеся матчи этого сезона Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы 18-19-го, а финал 23-го.